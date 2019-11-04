Левандовски пропустит матчи сборной Польши в отборе Евро-2020 из-за операции

Теги роберт левандовскибавария мюнхенпольша

Левандовски пропустит матчи сборной Польши в отборе Евро-2020 из-за операции

Форварду "Баварии" и сборной Польши Роберту Левандовски, скорее всего, придется перенести операцию. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, у 31-летнего игрока проблемы в паховой области. Тем не менее нападающий не хочет пропускать важные матчи команды в Лиге Чемпионов с "Олимпиакосом" и Бундеслиге с "Боруссией". Хирургическое вмешательство пока отложено до перерыва на матчи сборных.

Таким образом, Левандовски пропустит матч сборной Польши с Израилем и Словенией.

В этом сезоне игрок участвовал в 15 матчах, отметившись 19 голами.

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