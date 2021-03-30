Левандовски пропустит оба матча с ПСЖ в Лиге Чемпионов
Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен
Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски на месяц выбыл из строя из-за травмы, сообщает пресс-служба немецкого клуба.
У футболиста диагностировано повреждение связок колена. Травму форвард получил в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Андорры (3:0). Таким образом, Левандовски пропустит оба матча 1/4 финала Лиги Чемпионов с ПСЖ (7 и 13 апреля).
В нынешнем сезоне 32-летний Левандовски провел за "Баварию" 36 матча во всех турнирах, забил 42 гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Левандовски вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров в отборочных раундов чемпионатов мира. | http://soccernews.ru
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