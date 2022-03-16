Левандовски прошел медобследование по поводу травмы

Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Травма польского нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски оказалась несерьезной, сообщает Kicker.

По сведениям источника, футболист в ближайшее время сможет приступить к тренировкам в общей группе. Напомним, что ранее он получил повреждение колена на тренировке.

В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 35 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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