Левандовски провел 300-й матч за "Баварию". На его счету 259 голов за клуб

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски принял участие и забил гол в игре против дортмундской "Боруссии" (3:2).

Как сообщает Opta, этот матч стал для 32-летнего поляка 300-м в составе мюнхенского клуба. В этих играх он забил 259 голов.

Напомним, что Левандовски перешел в "Баварию" из дортмундской "Боруссии" в 2014 году.

В этом сезоне на счету игрока 13 голов и 5 ассистов в 11 играх.

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