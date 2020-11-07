Левандовски провел 300-й матч за "Баварию". На его счету 259 голов за клуб
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски принял участие и забил гол в игре против дортмундской "Боруссии" (3:2).
Как сообщает Opta, этот матч стал для 32-летнего поляка 300-м в составе мюнхенского клуба. В этих играх он забил 259 голов.
Напомним, что Левандовски перешел в "Баварию" из дортмундской "Боруссии" в 2014 году.
В этом сезоне на счету игрока 13 голов и 5 ассистов в 11 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20