Левандовски провел 300-й матч за "Баварию". На его счету 259 голов за клуб

Теги бавария мюнхенроберт левандовскистатистика

Левандовски провел 300-й матч за "Баварию". На его счету 259 голов за клуб

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски принял участие и забил гол в игре против дортмундской "Боруссии" (3:2).

Как сообщает Opta, этот матч стал для 32-летнего поляка 300-м в составе мюнхенского клуба. В этих играх он забил 259 голов.

Напомним, что Левандовски перешел в "Баварию" из дортмундской "Боруссии" в 2014 году.

В этом сезоне на счету игрока 13 голов и 5 ассистов в 11 играх.

Читайте также: "Бавария" в тяжелейшем матче победила "Боруссию" и возглавила Бундеслигу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дзюба на камеру занялся мастурбацией. Видео попало в сеть

Дзюба на камеру занялся мастурбацией. Видео попало в сеть

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов