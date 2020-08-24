Левандовски провёл ночь с кубком Лиги Чемпионов

Стало известно, где находился кубок Лиги Чемпионов в первую ночь после финала турнира между "Баварией" и ПСЖ (1:0).

Трофей забрал с собой нападающий мюнхенской команды Роберт Левандовски, ставший лучшим бомбардиром сезона ЛЧ с 15 голами.

Поляк опубликовал в инстаграме фото с кубком в своей кровати, подписав снимок: "Проснулся так".

Пресс-служба "Баварии" также выложила эту фотографию, написав: "Итак... О прошлой ночи".

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