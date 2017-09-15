Левандовски рассчитывает в следующем году перебраться в "Реал"

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски намерен покинуть клуб в 2018 году, сообщает AS.

По сведениям издания, футболист рассказал об этом своим агентам и он хочет, чтобы они настаивали на его трансфере в "Реал".

Соглашение Левандовски с "Баварией" действует до лета 2021 года.

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