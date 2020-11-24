Левандовски рассказал, что не думает о завершении карьеры
Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски признался, что не задумывался пока о завершении карьеры.
"Пока не знаю. У меня контракт до лета 2023 года. Не думал, что меня ждет дальше. Еще два с половиной года.
Времени еще много. Знаю, что могу играть дольше, времени у меня много, чтобы подумать", - рассказал 32-летний футболист.
Всего в текущем сезоне Левандовски провел 11 игр, в которых отметился 13 голами и 5 ассистами.
После 7 туров "Бавария" возглавляет Бундеслигу, опережая "РБ Лепциг" на два очка.
Читайте также: Левандовски - лучший игрок сезона-2019/2020 по версии Goal. Месси и Роналду - в топ-5. | http://soccernews.ru
главное
-
Невезение "Арсенала", очередная победа "Тоттенхэма": результаты матчей АПЛ 9-го тура
-
Провал "Барселоны", еще одна победа "Сосьедада": результаты 10-го тура Ла Лиги
-
Аленичев рассказал о несостоявшемся трансфере в "Челси"
-
Гризманн: "Накопилось много всего. С меня хватит"
-
"Локомотив" прибыл в Мадрид на матч с "Атлетико"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 23 ноября
-
Невезение "Арсенала", очередная победа "Тоттенхэма": результаты матчей АПЛ 9-го тура
-
Провал "Барселоны", еще одна победа "Сосьедада": результаты 10-го тура Ла Лиги
-
"Бетис" и "Атлетик" сыграли вничью в матче Ла Лиги
-
"Вулверхэмптон" и "Саутгемптон" сыграли вничью в матче АПЛ
-
Левандовски рассказал, что не думает о завершении карьеры
-
Лодыгин оценил шансы "Зенита" на победу в матче с "Лацио"
-
Аленичев: "Моуринью - топ-тренер и человек с большой буквы"
-
Даниил Медведев отреагировал на подарок от "Баварии": "Очень круто!"
-
Аленичев рассказал о несостоявшемся трансфере в "Челси"
-
Гризманн: "Накопилось много всего. С меня хватит"
-
"Локомотив" прибыл в Мадрид на матч с "Атлетико"
-
Главный тренер "Ференцвароша" рассказал об ожиданиях от матча ЛЧ с "Ювентусом"
-
Ибрагимович недоволен своим образом в FIFA
-
"Бернли" переиграл "Кристал Пэлас" в матче АПЛ
-
Сборная России пожелала Соболеву скорейшего выздоровления
-
Глушаков заявил, что победа над "Уфой" далась непросто
-
Черевченко высказался по поводу победного матча с "Уфой"
-
Семак назвал сильные стороны "Лацио"
-
Манчини посетит матч Лиги Чемпионов "Лацио" - "Зенит"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20