Левандовски рассказал, что не думает о завершении карьеры

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски признался, что не задумывался пока о завершении карьеры.

"Пока не знаю. У меня контракт до лета 2023 года. Не думал, что меня ждет дальше. Еще два с половиной года.

Времени еще много. Знаю, что могу играть дольше, времени у меня много, чтобы подумать", - рассказал 32-летний футболист.

Всего в текущем сезоне Левандовски провел 11 игр, в которых отметился 13 голами и 5 ассистами.

После 7 туров "Бавария" возглавляет Бундеслигу, опережая "РБ Лепциг" на два очка.

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