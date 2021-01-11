Левандовски рассказал как проигрывал Клоппу деньги за пари в "Боруссии"

Теги роберт левандовскиюрген клопп

Левандовски рассказал как проигрывал Клоппу деньги за пари в "Боруссии"Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски поделился воспоминаниями о работе под руководством Юргена Клоппа в дортмундской "Боруссии".

"Юрген был мне и тренером и отцом и учителем. Иногда злым учителем. Клопп всегда помнил, что люди важнее, чем футбол. Однажды игроки отлично провели выходные и пришли на тренировку не совсем собранные. Был использован старый прием - если ты пил, то ешь много чеснока, чтобы перебить запах алкоголя. И сот сидим мы в раздевалке, заходит Клопп и начинает вынюхивать, как ищейка. Через время он сказал: "Я что-то чувствую. Это чеснок?"

Естественно он все понимал. А мы знали, что он все понял. Однако, он просто задал вопрос и ушел, никакой ярости или чего-то подобного. Просто вышел. А мы посмотрели друг на друга и засмеялись.

Мы извлекли урок: никогда не пытайся обмануть Клоппа! Он слишком умён.

Когда я только перебрался в "Боруссию" из Польши, то совсем не знал немецкий язык. Тренер помог мне с адаптацией. Однажды мы заключили пари: когда я забивал 10 мячей во время тренировки, он давал мне 50 евро. Если я не забивал 10 мячей, то давал 50 евро ему. Первые недели я постоянно платил ему! А он только смеялся. Но через несколько месяцев ситуация изменилась. Однажды он сказал: "Ок, хватит! Теперь ты готов", — цитирует Левандовского Liverpool Echo со ссылкой на Players Tribune.

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