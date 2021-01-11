Левандовски рассказал как проигрывал Клоппу деньги за пари в "Боруссии"

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски поделился воспоминаниями о работе под руководством Юргена Клоппа в дортмундской "Боруссии".

"Юрген был мне и тренером и отцом и учителем. Иногда злым учителем. Клопп всегда помнил, что люди важнее, чем футбол. Однажды игроки отлично провели выходные и пришли на тренировку не совсем собранные. Был использован старый прием - если ты пил, то ешь много чеснока, чтобы перебить запах алкоголя. И сот сидим мы в раздевалке, заходит Клопп и начинает вынюхивать, как ищейка. Через время он сказал: "Я что-то чувствую. Это чеснок?"

Естественно он все понимал. А мы знали, что он все понял. Однако, он просто задал вопрос и ушел, никакой ярости или чего-то подобного. Просто вышел. А мы посмотрели друг на друга и засмеялись.

Мы извлекли урок: никогда не пытайся обмануть Клоппа! Он слишком умён.