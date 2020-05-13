Левандовски рассказал, какие матчи считает лучшими в своей карьере

Теги боруссия дортмундроберт левандовски

Левандовски рассказал, какие матчи считает лучшими в своей карьере

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски рассказал о самых запоминающихся матчах в своей карьере.

"Таких было много. Но я назову матч, в котором я забил "Вольфсбургу" пять мячей за девять минут. Это что то невозможное, о таком можно только мечтать. Запомню этот момент на всю жизнь.

Никогда не забуду покер "Реалу" за "Боруссию", - сказал Левандовски.

Напомним, чемпионат Германии был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление намечено на 16 мая.

Не пропустите:"Бавария" объявила о трансфере нападающего "Хоффенхайма"| http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Болельщики "Локомотива" в соцсетях пишут всем игрокам с просьбой заступиться за Семина

Болельщики "Локомотива" в соцсетях пишут всем игрокам с просьбой заступиться за Семина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 55
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 51
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 50
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 49
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Шальке Шальке 25 37
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 36
8 Фрайбург Фрайбург 25 36
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 35
10 Кельн Кельн 25 32
11 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 28
13 Герта Герта 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 25 27
15 Майнц 05 Майнц 05 25 26
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 25 22
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 18
18 Падерборн Падерборн 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов