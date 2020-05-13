Левандовски рассказал, какие матчи считает лучшими в своей карьере

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски рассказал о самых запоминающихся матчах в своей карьере.

"Таких было много. Но я назову матч, в котором я забил "Вольфсбургу" пять мячей за девять минут. Это что то невозможное, о таком можно только мечтать. Запомню этот момент на всю жизнь.

Никогда не забуду покер "Реалу" за "Боруссию", - сказал Левандовски.

Напомним, чемпионат Германии был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление намечено на 16 мая.

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