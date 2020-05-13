Левандовски рассказал, какие матчи считает лучшими в своей карьере
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски рассказал о самых запоминающихся матчах в своей карьере.
"Таких было много. Но я назову матч, в котором я забил "Вольфсбургу" пять мячей за девять минут. Это что то невозможное, о таком можно только мечтать. Запомню этот момент на всю жизнь.
Никогда не забуду покер "Реалу" за "Боруссию", - сказал Левандовски.
Напомним, чемпионат Германии был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление намечено на 16 мая.
Не пропустите:"Бавария" объявила о трансфере нападающего "Хоффенхайма"| http://soccernews.ru
главное
-
Председатель Совета директоров "Крыльев Советов" опроверг информацию о штрафе Фролова
-
Глава совета директоров "Динамо" Соловьев госпитализирован с коронавирусом
-
Адриен Рабьо вернулся в Турин
-
Стало известно, почему самолет "Зенита" экстренно вернулся в Санкт-Петербург
-
Андре Шюррле больше не сыграет за "Спартак"
Лента новостей
-
Михаил Кержаков рассказал, чем занимается на карантине
-
Председатель совета директоров "Динамо" прокомментировал новости о его заражении коронавирусом
-
Дом Деле Алли ограбили. Футболиста ударили по лицу
-
Болельщики "Локомотива" в соцсетях пишут всем игрокам с просьбой заступиться за Семина
-
Левандовски рассказал, какие матчи считает лучшими в своей карьере
-
Девушка Роналду опубликовала эффектное фото в инстаграме
-
Защитник "Наполи" Манолас травмировался на тренировке
-
Дзюба назвал лучшего форварда в мире
-
2
"Ел картон". Балотелли рассказал, как проходила его самоизоляция
-
Председатель Совета директоров "Крыльев Советов" опроверг информацию о штрафе Фролова
-
Глава совета директоров "Динамо" Соловьев госпитализирован с коронавирусом
-
3
Роналду высказался о долголетнем противостоянии с Месси
-
Супруга Гарая станцевала стриптиз для футболиста
-
Адриен Рабьо вернулся в Турин
-
Агент: "Дзюба - очень хороший вариант для "Милана"
-
Названа дата возобновления чемпионата Австрии
-
Игроки сборной России порекомендовали мотивационные фильмы
-
Стало известно, почему самолет "Зенита" экстренно вернулся в Санкт-Петербург
-
1
Усман Дембеле вернулся в расположение "Барселоны"
-
Чемпионат Франции мог быть завершен досрочно, чтобы "Лион" не попал в еврокубки
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16