Левандовски рассказал, какого форварда необходимо купить "Баварии"

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски поделился мыслями о том, какого футболиста стоит приобрести мюнхенскому клубу в качестве его дублёра.

"Нужно подписать молодого и голодного нападающего, который хотел бы учиться у меня. Я был бы рад играть за матч на 15-20 минут меньше. Тогда у меня было бы больше энергии для следующих игр и более высокая вероятность оставаться в форме, снизив риск получения травм" - приводит слова 29-летнего поляка Bild.

В этом сезоне Левандовски сыграл за "Баварию" 17 матчей, забил 15 голов и сделал 1 результативную передачу.

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