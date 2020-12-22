Левандовски рассказал о несостоявшемся переходе в "Манчестер Юнайтед"

Теги бавария мюнхенборуссия дортмундманчестер юнайтедроберт левандовскиалекс фергюсон

Левандовски рассказал о несостоявшемся переходе в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски вспомнил о том, как в 2012 году мог стать игроком "Манчестер Юнайтед".

"После второго сезона в дортмундской "Боруссии" я разговаривал с сэром Алексом Фергюсоном. Он хотел, чтобы я присоединился к "МЮ". Мне этот вариант был интересен, я был готов к переходу. Но "Боруссия" не захотела меня продавать", - приводит слова звёздного поляка Goal.com.

32-летний Левандовски выступал за "Боруссию" с 2010 по 2014 год, после чего ушёл на правах свободного агента в "Баварию".

В составе "ротен" форвард забил 266 голов и сделал 62 ассиста в 307 матчах.

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