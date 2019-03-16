Левандовски рассказал о приглашении его в "Реал" лидерами команды
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски рассказал, что лидеры "Реала" хотели видеть его в команде. Об этом сообщает AS.
"Это верно, Серхио Рамос и Криштиану Роналду звали меня в "Реал". Много кто говорит, что хотят меня видеть в команде. Однако важнее то, чего хочу я. Сейчас я не думаю о смене команды", - сказал Левандовски.
Футболист выступает в составе "Баварии" с 2014 года. Контракт действует до 2021 года.
В текущем сезоне игрок участвовал в 24 матчах, отметившись 17 голами и 9 голами.
А еще: Ковач объяснил, почему "Бавария" вылетела от "Ливерпуля" из Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Матюиди ярко высказался о своем одноклубнике
-
Левандовски рассказал о приглашении его в "Реал" лидерами команды
-
"Спартак" - "Зенит": анонс и прогноз битвы двух столиц в рамках 20 тура РПЛ
-
Он герой для моих детей: экс-игрок "Зенита" ярко высказался о Роналду
-
Озил пригласил на свою свадьбу президента Турции
-
"Зенит" обратился к своим болельщикам перед матчем со "Спартаком"
-
"Атлетик" - "Атлетико": видеотрансляция матча Ла Лиги
-
Полузащитник "Зенита" высказался о ближайшем матче со "Спартаком"
-
Матч "Милан" - "Интер" стал рекордным по выручке в истории Серии А
-
"Оренбург" на своем поле обыграл "Динамо"
-
Клопп назвал лучший способ добиться успеха
-
"Реал" нацелился на звезду "Манчестер Сити"
-
Судья удалил главного тренера "Оренбурга" в матче с "Динамо"
-
Стали известны стартовые составы на матч "Урал" - ЦСКА
-
Назван главный кандидат на пост главного тренера "Интера"
-
"Реал" - "Сельта": видеотрансляция матча 28-го тура Ла Лиги
-
Звезда "Тоттенхэма" прокомментировала предстоящий матч с "Манчестер Сити"
-
"Арсенал" нацелился на капитана "Манчестер Юнайтед"
-
Голкипер "Бешикташа" может перейти в "Олимпиакос"
-
Тема закрыта: защитник "Спартака" жестко прокомментировал слухи о его уходе в другую команду
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|57
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|57
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|47
|4
|РБ Лейпциг
|25
|46
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|43
|6
|Байер Леверкузен
|25
|42
|7
|Вольфсбург
|25
|39
|8
|Хоффенхайм
|25
|37
|9
|Вердер Бремен
|25
|36
|10
|Герта
|25
|35
|11
|Фрайбург
|26
|31
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|31
|13
|Майнц 05
|25
|30
|14
|Шальке
|25
|23
|15
|Аугсбург
|25
|22
|16
|Штутгарт
|25
|19
|17
|Ганновер 96
|25
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|25
|13