Левандовски рассказал о приглашении его в "Реал" лидерами команды

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски рассказал, что лидеры "Реала" хотели видеть его в команде. Об этом сообщает AS.

"Это верно, Серхио Рамос и Криштиану Роналду звали меня в "Реал". Много кто говорит, что хотят меня видеть в команде. Однако важнее то, чего хочу я. Сейчас я не думаю о смене команды", - сказал Левандовски.

Футболист выступает в составе "Баварии" с 2014 года. Контракт действует до 2021 года.

В текущем сезоне игрок участвовал в 24 матчах, отметившись 17 голами и 9 голами.

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