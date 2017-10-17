Левандовски рассказал о работе под руководством Хайнкеса

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Левандовски рассказал о работе под руководством Хайнкеса

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски поведал, какие изменения произошли в тренировочном процессе команды после назначения на пост главного тренера Юппа Хайнкеса.

"Он хочет, чтобы мы уделяли внимание деталям. На тренировке каждый пас, каждый удар по воротам важен. Мы всегда должны быть полностью сосредоточенны. Мы должны двигаться вперёд как одна команда и стараться получать удовольствие от футбола. Нужно идти от победы к победе" - цитирует Левандовски официальный сайт клуба.

Напомним, что Хайнкес сменил на посту главного тренера "Баварии" Карло Анчелотти. 72-летний специалист будет возглавлять "Рекордмастер" до лета 2018 года.

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