Левандовски рассказал о своей мечте

Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски рассказал, что он мечтает стать победителем Лиги Чемпионов в составе мюнхенского клуба.

"Моя операция прошла по плану, так что никаких проблем нет. Сейчас я занимаюсь индивидуально, но буду в строю к возобновлению чемпионата Германии.

Я хочу, чтобы я и моя семья были здоровы. Мы с женой ожидаем второго ребенка, что придает мне дополнительную мотивацию. Моя мечта - выиграть Лигу Чемпионов с "Баварией". Также я хочу успешно выступить со сборной Польши на чемпионате Европы 2020 года", - приводит слова Левандовски Get French Football News.

В нынешнем сезоне 31-летний Левандовски провел за "Баварию" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал две результативные передачи.

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