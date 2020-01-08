Левандовски рассказал о своей мечте
Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски рассказал, что он мечтает стать победителем Лиги Чемпионов в составе мюнхенского клуба.
"Моя операция прошла по плану, так что никаких проблем нет. Сейчас я занимаюсь индивидуально, но буду в строю к возобновлению чемпионата Германии.
Я хочу, чтобы я и моя семья были здоровы. Мы с женой ожидаем второго ребенка, что придает мне дополнительную мотивацию. Моя мечта - выиграть Лигу Чемпионов с "Баварией". Также я хочу успешно выступить со сборной Польши на чемпионате Европы 2020 года", - приводит слова Левандовски Get French Football News.
В нынешнем сезоне 31-летний Левандовски провел за "Баварию" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал две результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|17
|30
|6
|Байер Леверкузен
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|26
|9
|Вольфсбург
|17
|24
|10
|Аугсбург
|17
|23
|11
|Унион Берлин
|17
|20
|12
|Герта
|17
|19
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|18
|14
|Майнц 05
|17
|18
|15
|Кельн
|17
|17
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|15
|17
|Вердер Бремен
|17
|14
|18
|Падерборн
|17
|12