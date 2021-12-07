Левандовски рассказал об ощущениях от поражения в голосовании на "Золотой мяч"

1 Теги бавария мюнхенроберт левандовскизолотой мяч

Левандовски рассказал об ощущениях от поражения в голосовании на "Золотой мяч"Фото: инстаграм Левандовского/Автор неизвестен

Форвард сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски поделился ощущениями от поражения в голосовании на "Золотой мяч".

– Если говорить о моих чувствах и эмоциях, то прошлая неделя была тяжелой. Не стану скрывать, мне было грустно. Было сложно играть, мне не хватало ощущения счастья. Я не был счастлив, скорее, наоборот.

– Чего не хватило для того, чтобы получить "Золотой мяч"?

– Конечно, я уважаю Месси и то, как он играет, его достижения и уровень. Сам факт того, что я боролся с ним, для меня является показателем моего собственного уровня.

Я очень это ценю, это заставляет меня гордиться, но я чувствовал грусть, которая длилась не день или два, а гораздо дольше. Я рад, что в этот раз у нас не было матча посреди недели.

– Месси пригласил вас на праздничную вечеринку?

– Нет. С ним сложно общаться. Я могу делать это только на одном языке, так что мы лишь обменялись несколькими словами.

Каждый из нас больше внимания уделял своим семьям и друзьям, так что поговорить со всеми было сложно, – сказал Левандовски для Kanal Sportowy.

Также не пропустите: Модрич может стать капитаном "Реала" в матче с "Интером". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

sdfds

На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию, советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику, работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" сумел получить более выгодные условия для завершения реконструкции "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" сумел получить более выгодные условия для завершения реконструкции "Сантьяго Бернабеу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов