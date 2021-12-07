Левандовски рассказал об ощущениях от поражения в голосовании на "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Левандовского/Автор неизвестен

Форвард сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски поделился ощущениями от поражения в голосовании на "Золотой мяч".

– Если говорить о моих чувствах и эмоциях, то прошлая неделя была тяжелой. Не стану скрывать, мне было грустно. Было сложно играть, мне не хватало ощущения счастья. Я не был счастлив, скорее, наоборот.

– Чего не хватило для того, чтобы получить "Золотой мяч"?

– Конечно, я уважаю Месси и то, как он играет, его достижения и уровень. Сам факт того, что я боролся с ним, для меня является показателем моего собственного уровня.

Я очень это ценю, это заставляет меня гордиться, но я чувствовал грусть, которая длилась не день или два, а гораздо дольше. Я рад, что в этот раз у нас не было матча посреди недели.

– Месси пригласил вас на праздничную вечеринку?

– Нет. С ним сложно общаться. Я могу делать это только на одном языке, так что мы лишь обменялись несколькими словами.

Каждый из нас больше внимания уделял своим семьям и друзьям, так что поговорить со всеми было сложно, – сказал Левандовски для Kanal Sportowy.

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