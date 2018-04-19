Левандовски рассказал партнерам по "Баварии", где он хочет играть в следующем сезоне



Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски намерен перейти в мадридский "Реал", сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, футболист уже рассказал об этом своим партнерам по мюнхенскому клубу. Форвард готов любой ценой перебраться в стан королевского клуба.

Ранее сообщалось, "Бавария" не намерена продавать 29-летнего Левандовски, контракт которого действует до лета 2021 года. При этом "Реал" надеется купить его за 100 миллионов евро. Также форвардом интересуется ПСЖ.

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