Форвард "Баварии" Роберт Левандовски рассказал, сколько ещё лет собирается играть на высочайшем уровне.

"Я прекрасно себя чувствую в "Баварии". У меня хорошие отношения с клубом. Я всем доволен здесь. Думаю, смогу отыграть на высочайшем уровне ещё пять-семь лет. Сейчас у меня есть возможность перевести дух, так как на позиции нападающего могут сыграть Серж Гнабри и Томас Мюллер. В прошлом сезоне мне также предоставляли отдых, но, оглядываясь назад, я считаю, что это было неправильным решением. Из-за этого я потерял игровой ритм", - приводит слова польского бомбардира Goal.com.

В августе этого года Левандовски исполнится 31 год. В текущем сезоне он забил 29 голов и сделал 11 ассистов в 34 матчах за "Баварию".

Контракт футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до июня 2021 года.

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