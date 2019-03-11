Левандовски рассказал, сколько ещё лет собирается играть на высочайшем уровне

Теги бавария мюнхенроберт левандовски

Левандовски рассказал, сколько ещё лет собирается играть на высочайшем уровне

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски рассказал, сколько ещё лет собирается играть на высочайшем уровне.

"Я прекрасно себя чувствую в "Баварии". У меня хорошие отношения с клубом. Я всем доволен здесь. Думаю, смогу отыграть на высочайшем уровне ещё пять-семь лет. Сейчас у меня есть возможность перевести дух, так как на позиции нападающего могут сыграть Серж Гнабри и Томас Мюллер. В прошлом сезоне мне также предоставляли отдых, но, оглядываясь назад, я считаю, что это было неправильным решением. Из-за этого я потерял игровой ритм", - приводит слова польского бомбардира Goal.com.

В августе этого года Левандовски исполнится 31 год. В текущем сезоне он забил 29 голов и сделал 11 ассистов в 34 матчах за "Баварию".

Контракт футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до июня 2021 года.

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