Левандовски рассказал, сколько ещё лет собирается играть на высочайшем уровне
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски рассказал, сколько ещё лет собирается играть на высочайшем уровне.
"Я прекрасно себя чувствую в "Баварии". У меня хорошие отношения с клубом. Я всем доволен здесь. Думаю, смогу отыграть на высочайшем уровне ещё пять-семь лет. Сейчас у меня есть возможность перевести дух, так как на позиции нападающего могут сыграть Серж Гнабри и Томас Мюллер. В прошлом сезоне мне также предоставляли отдых, но, оглядываясь назад, я считаю, что это было неправильным решением. Из-за этого я потерял игровой ритм", - приводит слова польского бомбардира Goal.com.
В августе этого года Левандовски исполнится 31 год. В текущем сезоне он забил 29 голов и сделал 11 ассистов в 34 матчах за "Баварию".
Контракт футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до июня 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|57
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|57
|3
|РБ Лейпциг
|25
|46
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|46
|5
|Байер Леверкузен
|25
|42
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|40
|7
|Вольфсбург
|25
|39
|8
|Хоффенхайм
|25
|37
|9
|Вердер Бремен
|25
|36
|10
|Герта
|25
|35
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|31
|12
|Фрайбург
|25
|30
|13
|Майнц 05
|25
|30
|14
|Шальке
|25
|23
|15
|Аугсбург
|25
|22
|16
|Штутгарт
|25
|19
|17
|Ганновер 96
|25
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|25
|13