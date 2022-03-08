Левандовски расторг контракт с Huawei из-за России

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Левандовски расторг контракт с Huawei из-за России

Фото инстаграм Роберта Левандовски

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски прекратил сотрудничество с Huawei. 

Как сообщает Fakt, футболист расторг контракт с китайской компанией из-за её проектов в России.

"Хочу сообщить, что мы приняли решение о прекращении маркетингового сотрудничества между Робертом Левандовски и брендом Huawei. Выполнение всех рекламных активностей с нашей стороны было приостановлено", - подтвердил менеджер звёздного поляка Томаш Завишлак.

В текущем сезоне Левандовски сыграл за "Баварию" 34 матча, забил 39 голов и сделал 3 ассиста.

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