Левандовски решил покинуть "Баварию" в ближайшие два года

Фото сайт "Баварии"

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски не намерен выступать за мюнхенский клуб до конца карьеры.

По информации Sky Sports, в планах футболиста сменить команду до своего 35-летия. В субботу ему исполнится 33 года.

Звёздный поляк хочет получить новый вызов в карьере. При этом он рассчитывает присоединиться к европейскому гранду.

Этим летом уход Левандовски из "Баварии" практически исключён из-за запросов "Баварии". "Ротен" требуют за голеадора свыше 100 миллионов евро.

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