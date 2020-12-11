Левандовски, Роналду и Месси поспорят за звание лучшего игрока года по версии ФИФА

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Левандовски, Роналду и Месси поспорят за звание лучшего игрока года по версии ФИФА

ФИФА назвала финальную тройку претендентов на награду The Best, которую получит лучший футболист мира по итогам 2020 года.

Приз достанется Роберту Левандовски ("Бавария", Польша), Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия) или Лионелю Месси ("Барселона", Аргентина).

Имя победителя будет названо 17 декабря в ходе церемонии награждения, которая из-за пандемии пройдёт в онлайн-формате.

В прошлом году обладателем статуэтки FIFA The Best стал Месси.

Не пропустите: Левандовски - лучший футболист 2020 года по версии FourFourTwo. | http://soccernews.ru
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