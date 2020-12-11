Левандовски, Роналду и Месси поспорят за звание лучшего игрока года по версии ФИФА
ФИФА назвала финальную тройку претендентов на награду The Best, которую получит лучший футболист мира по итогам 2020 года.
Приз достанется Роберту Левандовски ("Бавария", Польша), Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия) или Лионелю Месси ("Барселона", Аргентина).
Имя победителя будет названо 17 декабря в ходе церемонии награждения, которая из-за пандемии пройдёт в онлайн-формате.
В прошлом году обладателем статуэтки FIFA The Best стал Месси.
Не пропустите: Левандовски - лучший футболист 2020 года по версии FourFourTwo. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Левандовски, Роналду и Месси поспорят за звание лучшего игрока года по версии ФИФА
-
Сафонов признан лучшим игроком "Краснодара" в ноябре
-
Определён лучший игрок недели в Лиге Европы
-
Кевин-Принс Боатенг хочет видеть Месси в "Наполи"
-
У Иско нет предложений от других клубов
-
РФС пожизненно отстранил арбитра Матюнина за участие в договорном матче
-
Бендтнер рассказал, как оскорбил Венгера в 2013 году
-
Суд по делу Широкова перенесён в третий раз: названа причина
-
1
Хавбек "Зальцбурга" Собослаи выбрал новый клуб
-
Неймар признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
Зидан назвал фаворита текущего розыгрыша Примеры
-
Жирков завершит карьеру следующим летом
-
Капелло обратился к умершим Паоло Росси и Диего Марадоне
-
"Барселона" определилась с альтернативой Эрику Гарсии
-
Тактаров назвал качества, которые должны быть у тренера ЦСКА
-
Тедеско рассказал, на кого из игроков "Спартака" он был похож в молодости
-
16 родственников Марадоны претендуют на наследство
-
Агент Алексея Миранчука огласил сроки возвращения игрока в строй после коронавируса
-
АПЛ назвала лучшего футболиста ноября
-
ПСЖ сохраняет интерес к Деле Алли
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20