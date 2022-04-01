Левандовски считает, что сейчас находится на пике

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Левандовски считает, что сейчас находится на пике

Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен

Нападающий сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски высказался о своей игровой форме.

"Каждый год для меня складывается лучше, чем предыдущий. К 33 годам я, возможно, достиг пика, но это может продлиться еще несколько лет. Смена диеты и тренировочного режима, на которые мы пошли вместе с женой, сейчас приносит свои плоды. Я получил награду за терпение, сейчас я просто получаю результат той работы. Надеюсь, это продлится как можно дольше.

Возможный приход Холанда? Для меня этот вопрос даже не стоит. Я знаю цену себе и всегда думаю, что играть должен тот, кто лучше", – сказал Роберт.

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