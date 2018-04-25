Левандовски считает "Реал" фаворитом Лиги Чемпионов



Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски рассуждает о предстоящем полуфинальном матче Лиги Чемпионов с "Реалом"

"Когда вы становитесь победителями Лиги Чемпионов дважды подряд, то безусловно являетесь фаворитом. Но это не значит, что "Реал" победит "Баварию", – сказал Левандовски.

Матч "Бавария" – "Реал" состоится сегодня, 25 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.

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