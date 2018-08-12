Левандовски сделал девятый хет-трик в составе "Баварии"

Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски забил три гола в матче за Суперкубок Германии против "Айнтрахта" (3:0, второй тайм).

Этот хет-трик стал для него девятым за время выступлений за мюнхенский клуб.

В прошлом сезоне 29-летний Левандовски забил 41 гол в 48 матчах за "Баварию".

Этим летом форвард хотел покинуть "Баварию", но клуб отказался его продавать.

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