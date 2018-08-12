Левандовски сделал девятый хет-трик в составе "Баварии"

Теги бавария мюнхенроберт левандовски

Левандовски сделал девятый хет-трик в составе "Баварии"

Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски забил три гола в матче за Суперкубок Германии против "Айнтрахта" (3:0, второй тайм).

Этот хет-трик стал для него девятым за время выступлений за мюнхенский клуб.

В прошлом сезоне 29-летний Левандовски забил 41 гол в 48 матчах за "Баварию".

Этим летом форвард хотел покинуть "Баварию", но клуб отказался его продавать.

Не пропустите: Свой-чужой Ковач: "Айнтрахт" в Суперкубке Германии примет "Баварию". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Реабилитироваться за Минск: "Зенит" сыграет с "Рубином" в последнем матче третьего тура РПЛ

Реабилитироваться за Минск: "Зенит" сыграет с "Рубином" в последнем матче третьего тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов