Левандовски сделал выбор между "Золотым мячом" и премией The Best от ФИФА

Фото твиттер "Баварии"

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски признался, что для него премия The Best от ФИФА значимее, чем "Золотой мяч".

"В последнее время я думал об этих двух наградах и пришёл к выводу, что The Best имеет большее значение. При выборе обладателя "Золотого мяча" голосуют только журналисты и нет чёткой проверки.

За награду ФИФА голосуют не только журналисты, а и профессионалы - капитаны команд, тренеры. Они могут объективно оценить наши выступления, потому что знают цену каждому матчу, рекорду или травме", - цитирует поляка Bayern & Germany.

Напомним, что Левандовски ни разу не выигрывал "Золотой мяч", зато премия The Best ему доставалась дважды подряд - по итогам 2020 и 2021 года.

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