Левандовски сделал выбор между "Золотым мячом" и премией The Best от ФИФА
Фото твиттер "Баварии"
Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски признался, что для него премия The Best от ФИФА значимее, чем "Золотой мяч".
"В последнее время я думал об этих двух наградах и пришёл к выводу, что The Best имеет большее значение. При выборе обладателя "Золотого мяча" голосуют только журналисты и нет чёткой проверки.
За награду ФИФА голосуют не только журналисты, а и профессионалы - капитаны команд, тренеры. Они могут объективно оценить наши выступления, потому что знают цену каждому матчу, рекорду или травме", - цитирует поляка Bayern & Germany.
Напомним, что Левандовски ни разу не выигрывал "Золотой мяч", зато премия The Best ему доставалась дважды подряд - по итогам 2020 и 2021 года.
Не пропустите: Левандовски высказался о том, что Месси не голосовал за него на The Best. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20