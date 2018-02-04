Левандовски седьмой раз кряду признан футболистом года в Польше

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Левандовски седьмой раз кряду признан футболистом года в Польше

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски признан футболистом года в Польше.

Отметим, что форвард получает эту награду с 2011 года. В прошлом году Левандовски провел 55 матчей и забил 53 гола.

Тренером года выбрали наставник сборной Польши Адама Навалку, который вывел команду на ЧМ-2018.

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