Левандовски: "Сейчас нам нужно будет только прибавлять"

Теги бавария мюнхенроберт левандовскиборуссия дортмунд

Левандовски: "Сейчас нам нужно будет только прибавлять"

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал матч против дортмундской "Боруссии" за Суперкубок Германии.

"Я очень рад, что мы победилие. Мы отлично сыграли. Иногда допускали ошибки, но все же это первый матч сезона. Сейчас нам нужно будет только прибавлять. Я уверен, что через пару месяцев все будет работать отлично. Мы будем так же мощны, как год или два года назад" - приводит слова Левандовски официальный сайт клуба.

Напомним, что основное время матча законилось со счетом 2:2, а в серии пенальти победу одержала "Бавария".

Смотрите также обзор матча "Боруссия Д" - "Бавария". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

В центральном матче тура "Зенит" разгромил "Спартак" в Санкт-Петербурге

В центральном матче тура "Зенит" разгромил "Спартак" в Санкт-Петербурге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов