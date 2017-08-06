Левандовски: "Сейчас нам нужно будет только прибавлять"

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал матч против дортмундской "Боруссии" за Суперкубок Германии.

"Я очень рад, что мы победилие. Мы отлично сыграли. Иногда допускали ошибки, но все же это первый матч сезона. Сейчас нам нужно будет только прибавлять. Я уверен, что через пару месяцев все будет работать отлично. Мы будем так же мощны, как год или два года назад" - приводит слова Левандовски официальный сайт клуба.

Напомним, что основное время матча законилось со счетом 2:2, а в серии пенальти победу одержала "Бавария".

Смотрите также обзор матча "Боруссия Д" - "Бавария". | http://soccernews.ru