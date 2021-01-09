Левандовски шесть сезонов подряд забивает больше 20 голов в Бундеслиге

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски стал первым футболистом из топ-5 европейских чемпионатов, который смог забить в текущем сезоне 20 голов. Очередной свой мяч поляк забил в ворота менхенгладбахской "Боруссии"

Стоит отметить, что нападающий забивает как минимум 20 голов уже в шестом сезоне Бундеслиги подряд.