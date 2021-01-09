Левандовски шесть сезонов подряд забивает больше 20 голов в Бундеслиге

Теги роберт левандовскибавария мюнхен

Левандовски шесть сезонов подряд забивает больше 20 голов в БундеслигеФорвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски стал первым футболистом из топ-5 европейских чемпионатов, который смог забить в текущем сезоне 20 голов. Очередной свой мяч поляк забил в ворота менхенгладбахской "Боруссии"

Стоит отметить, что нападающий забивает как минимум 20 голов уже в шестом сезоне Бундеслиги подряд.

В текущем сезоне Левандовски выходил на поле 14 раз.
Мюнхенцы лидируют в Чемпионате Германии, набрав 33 очка. 

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"Бавария" проиграла, ведя в счете 2:0

"Бавария" проиграла, ведя в счете 2:0

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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