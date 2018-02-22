Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски сменит агента, информирует Polsat Sport.

По сведениям источника, 29-летний нападающий намерен расстаться со своим нынешним представителем Чезари Кухарски. Среди претендентов на то, чтобы стать новым агентом польского бомбардира называются Мино Райола, Жорже Мендеш и Пини Захави.

СМИ предполагают, что за сменой агента вполне может последовать и смена поляком клуба.