Левандовски сменит агента

Теги роберт левандовскижорже мендешмино райола

Левандовски сменит агентаФорвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски сменит агента, информирует Polsat Sport.

По сведениям источника, 29-летний нападающий намерен расстаться со своим нынешним представителем Чезари Кухарски. Среди претендентов на то, чтобы стать новым агентом польского бомбардира называются Мино Райола, Жорже Мендеш и Пини Захави.

СМИ предполагают, что за сменой агента вполне может последовать и смена поляком клуба.

Напомним, "Бавария" нацелилась на ведущего игрока "Реала". | soccernews.ru

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