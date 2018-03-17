Левандовски согласился перейти в "Реал"

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски согласился перейти в мадридский "Реал", сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, польский бомбардир уже достиг принципиального соглашения с королевским клубом относительно своего летнего трансфера.

Известно, что Левандовски намерен заключить с "Реалом" двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон. Сумма возможной сделки неизвестна.

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