Левандовски спел известную песню на чемпионской вечеринке "Баварии"

Игроки "Баварии" ярко отпраздновали очередной чемпионский титул.

Во время праздничной вечеринки польский нападающий мюнхенского клуба Роберт Левандовски исполнил известную песню американского рэпера Маклмора - Can't Hold Us, а затем опубликовал видеозапись в Instagram.

В нынешнем сезоне 30-летний Левандовски провел за "Баварию" 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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