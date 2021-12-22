Левандовски сравнил Месси и Роналду
Фото: инстаграм Роберта Левандовски
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски подверг сравнению Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
"Я уважаю Роналду за тяжелую работу. Для Месси все выглядит легким. Я думаю, Криштиану приходится больше трудиться на свой успех", - приводит слова Левандовски Goal.com.
Напомним, что Левандовски уступил Месси в борьбе за "Золотой мяч" 2021 года.
В этом сезоне на счету поляка 30 голов и три результативные передачи в 25 матчах.
Читайте также: Только два игрока из топ-5 лиг Европы забили более 50 голов в 2021 году. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Аналитик "Локомотива" Шарп присоединится к Рангнику в "Манчестер Юнайтед"
-
Шевченко прокомментировал ничью с "Аталантой"
-
Дзюба готов вернуться в сборную России
-
Лопетеги прокомментировал ничью с "Барселоной"
-
Черышев сравнил Карпина и Черчесова
-
"Химки" отреагировали на слухи о возможной аренде Хендрикса у "Спартака"
-
Сане третий раз кряду стал футболистом месяца в "Баварии"
-
"Рома" рассматривает четырех игроков на усиление правого фланга обороны
-
"Спартак" отрицает возможную продажу стадиона академии
-
Левандовски сравнил Месси и Роналду
-
"Реал" нацелился на защитника "Ливерпуля"
-
Хави: "Мы потеряли два очка"
-
В "Арсенале" рассказали, сколько "Спартак" заплатил за Хлусевича
-
"Салернитана" близка к исключению из Серии А
-
Кунде был удален в матче с "Барселоной" за бросок мяча в лицо соперника
-
"Милан" и "Интер" одобрили проект нового стадиона
-
"Реал" имеет колоссальное преимущество над "Атлетико" и "Барселоной" в Ла Лиге
-
Главные новости дня: 21 декабря
-
"Пора зажечь и в России". "Спартак" показал нарезку голов нового форварда команды
-
1
"Барселона" отобрала очки у "Севильи" в матче Ла Лиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20