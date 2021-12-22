Левандовски сравнил Месси и Роналду

Фото: инстаграм Роберта Левандовски

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски подверг сравнению Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Я уважаю Роналду за тяжелую работу. Для Месси все выглядит легким. Я думаю, Криштиану приходится больше трудиться на свой успех", - приводит слова Левандовски Goal.com.

Напомним, что Левандовски уступил Месси в борьбе за "Золотой мяч" 2021 года.

В этом сезоне на счету поляка 30 голов и три результативные передачи в 25 матчах.

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