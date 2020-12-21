Левандовски сравнил себя с Месси и Роналду

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски сравнил себя с португальским форвардом туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и аргентинским форвардом "Барселоны" и.

"Месси и Роналду сидят на самой вершине за одним столом, их нельзя сравнивать ни с кем. Я не могу поставить себя на один уровень с ними. Но если взять мою статистику за последние годы, то, думаю, я был довольно хорош. Вряд ли я могу оказаться за одним столом с Месси и Роналду, но могу пригласить их на ужин за мой стол", - приводит слова Левандовски France Football.

Напомним, что 32-летний Левандовски был признан лучшим футболистом в мире в 2020 году по версии ФИФА.

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