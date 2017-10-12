Левандовски сравнил тренировки под руководством Хайнкеса и Анчелотти

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Левандовски сравнил тренировки под руководством Хайнкеса и Анчелотти

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски поделился мнением об изменениях в тренировочном процессе после увольнения Карло Анчелотти и назначения Юппа Хайнкеса.

"После первых двух дней сложно комментировать работу нового тренера. Я знаю его лишь по внефутбольной деятельности. Я просто надеюсь, что мы станем лучше и в Лиге Чемпионов и в Бундеслиге, будем набирать больше очков. Но если сравнить первые две тренировки с теми, что у нас были до этого, они были более интенсивными. Но после двух дней сложно что-то сравнивать. Когда мы поработаем два-три месяца, возможно, я смогу что-то рассказать" - сказал Левандовски

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