Левандовски стал автором самого быстрого покера в истории Лиги Чемпионов

В игре 5-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Бавария" на выезде разгромила "Црвену Звезду" со счетом 0:6.

Форвард мюнхенского клуба Роберт Левандовски записал на свой счет четыре гола, которые забил за 14 минут и 31 секунду.

Как сообщает Opta, 31-летний поляк стал автором самого быстрого покера в истории Лиги Чемпионов.

За тур до конца стадии "Бавария" уже обеспечила себе выход из группы с первого места.

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