Левандовски стал автором уникального достижения

Победа "Баварии" над "Байером" в стартовом матче нового сезона чемпионата Германии позволила Роберту Левандовски стать автором уникального достижения.

Как сообщает Opta, поляк - единственный игрок в истории, которому удалось выиграть семь матчей подряд в первом туре Бундеслиги.

Стоит отметить, что в матче с "Байером" Левандовски отметился забитым голом. | http://soccernews.ru