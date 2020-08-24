Левандовски стал автором уникального достижения

Нападающему мюнхенской "Баварии" Роберту Левандовски покорился исторический рекорд.

Польский футболист стал первым, кому удалось выиграть требл и стать лучшим бомбардиром в каждом из трёх турниров.

В Бундеслиге Левандовски отличился 34 раза, в Кубке Германии - 6 раз, в Лиге Чемпионов - 15 раз.

Напомним, что победителем ЛЧ форвард стал впервые в карьере в воскресенье.

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