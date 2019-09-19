Левандовски стал автором уникального достижения в Лиге Чемпионов

Нападающему "Баварии" Роберту Левандовски покорился рекорд Лиги Чемпионов.

Как сообщает Gracenote Live, поляк стал первым игроком, которому удалось забить в стартовом матче турнира в четырёх сезонах подряд.

Накануне форвард поразил ворота "Црвены Звезды", а в предыдущие три года он огорчал "Бенфику", "Андерлехт" и "Ростов".

Всего Левандовски провёл в ЛЧ 81 матч, в которых отличился 54 голами и 16 ассистами.

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