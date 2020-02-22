Левандовски стал четвёртым в списке лучших голеадоров Бундеслиги в домашних играх

Теги бавария мюнхенроберт левандовскистатистика

Левандовски стал четвёртым в списке лучших голеадоров Бундеслиги в домашних играх

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски обогнал Юппа Хайнкеса по голам в домашних матчах Бундеслиги.

Благодаря дублю во вчерашнем поединке с "Падерборном" (3:2) поляк достиг отметки в 135 мячей в играх на своём поле в чемпионате Германии.

Впереди Левандовски только Манфред Бургсмюллер (141), Клаус Фишер (151) и Герд Мюллер (250).

Напомним, что до перехода в "Баварию" звёздный форвард на протяжении четырёх сезонов выступал за дортмундскую "Боруссию".

Не пропустите: Левандовски принес "Баварии" волевую победу над "Падерборном". | http://soccernews.ru
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