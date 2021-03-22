Левандовски стал кавалером почетной государственной награды в Польше (фото)

Теги польшароберт левандовскибавария мюнхен

Левандовски стал кавалером почетной государственной награды в Польше (фото)

Фото: твиттер президента Польши/Автор Jakub Szymczuk

Президент Польши Анджей Дуда наградил нападающего мюнхенской "Баварии" и национальной сборной Роберта Левандовски.

Дуда вручил футболисту Командорский крест ордена Возрождения Польши. Данная награда вручается за выдающиеся заслуги в различных сферах.

"Вы наш национальный герой, причем не только в спортивном плане. Вы прекрасно представляете Польшу, всегда подчеркиваете свое происхождение. Большое вам спасибо", – сказал президент.

32-летний Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. Ранее он играл за "Дельту", "Легию", "Знич", "Лех" и дортмундскую "Боруссию". За свою клубную карьеру провел 626 матчей, забил 453 гола и отдал 127 результативных передач. За сборную Польши сыграл 116 матчей, забил 63 мячей и отдал 23 голевых паса. 8-кратный чемпион Германии, чемпион Польши, победитель Лиги Чемпионов.

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