Левандовски стал кавалером почетной государственной награды в Польше (фото)
Фото: твиттер президента Польши/Автор Jakub Szymczuk
Президент Польши Анджей Дуда наградил нападающего мюнхенской "Баварии" и национальной сборной Роберта Левандовски.
Дуда вручил футболисту Командорский крест ордена Возрождения Польши. Данная награда вручается за выдающиеся заслуги в различных сферах.
"Вы наш национальный герой, причем не только в спортивном плане. Вы прекрасно представляете Польшу, всегда подчеркиваете свое происхождение. Большое вам спасибо", – сказал президент.
32-летний Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. Ранее он играл за "Дельту", "Легию", "Знич", "Лех" и дортмундскую "Боруссию". За свою клубную карьеру провел 626 матчей, забил 453 гола и отдал 127 результативных передач. За сборную Польши сыграл 116 матчей, забил 63 мячей и отдал 23 голевых паса. 8-кратный чемпион Германии, чемпион Польши, победитель Лиги Чемпионов.
Не пропустите: Левандовски приблизился к "вечному" рекорду Бундеслиги. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20