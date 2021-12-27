Левандовски стал лучшим бомбардиром 2021 года и лучшим игроком года по версии зрителей "Тик-ток"

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Левандовски стал лучшим бомбардиром 2021 года и лучшим игроком года по версии зрителей "Тик-ток"Фото: инстаграм Левандовского/Автор неизвестен

Форвард сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски получил награду от Globe Soccer Awards сразу в двух номинациях: лучшему бомбардиру 2021 года и лучшему футболисту года по версии пользователей "Тик-ток".

В уходящем году поляк забил 69 голов и отдал 10 результативных передач, а также выиграл немецкую Бундеслигу и Суперкубок Германии.

Его контракт с "Баварией" рассчитан до 2023 года.

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