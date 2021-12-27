Левандовски стал лучшим бомбардиром 2021 года и лучшим игроком года по версии зрителей "Тик-ток"
Фото: инстаграм Левандовского/Автор неизвестен
Форвард сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски получил награду от Globe Soccer Awards сразу в двух номинациях: лучшему бомбардиру 2021 года и лучшему футболисту года по версии пользователей "Тик-ток".
В уходящем году поляк забил 69 голов и отдал 10 результативных передач, а также выиграл немецкую Бундеслигу и Суперкубок Германии.
Его контракт с "Баварией" рассчитан до 2023 года.
Также не пропустите: Мбаппе стал лучшим игроком 2021 года. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Мбаппе высказался о работе системы ВАР
-
"Ньюкасл" уже в январе может подписать хавбека "Реала"
-
Левандовски стал лучшим бомбардиром 2021 года и лучшим игроком года по версии зрителей "Тик-ток"
-
Мбаппе стал лучшим игроком 2021 года
-
Роналду признан лучшим бомбардиром всех времен
-
Рюдигер назвал "Челси" свои финансовые требования
-
Стало известно, кто будет готовить сборную Польши к матчу против России
-
"Ньюкасл" нацелился на защитника "Марселя"
-
Луиса Суареса зовут в клуб Бекхэма
-
Ханданович может перейти в другой клуб Серии А
-
ПСЖ выставит на продажу трех футболистов в январе
-
"Спартак" обновит эмблему к 100-летию клуба
-
Холанд сказал агенту, в какой клуб он хочет перейти
-
Экс-президент Польского футбольного союза раскритиковал Соузу за уход из сборной
-
Стало известно, когда "Химки" выплатят долги футболистам
-
Ляказетт намерен покинуть "Арсенал"
-
Три футболиста "Ливерпуля" вернулись в строй перед матчем с "Лестером"
-
"Химки" сделали заявление касательно возможной продажи Лантратова
-
Лапорта одержим идеей трансфера Холанда "Барселону"
-
ЦСКА и "Локомотив" интересуются голкипером "Химок". Подмосковный клуб назвал стоимость игрока
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20