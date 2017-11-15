Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром европейской квалификации ЧМ-2018, сообщает официальный сайт УЕФА.

29-летний форвард "Баварии" выиграл бомбардирскую гонку, забив 16 голов в отборочном турнире. Он оставил позади себя португальца Криштиану Роналду (15), бельгийца Ромелу Лукаку (11) и датчанина Кристиана Эриксена (11).

Также напомним, что результат Левандовски является рекордным для европейской квалификации к Чемпионатам Мира.

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