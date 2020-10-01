Левандовски - лучший нападающий прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски назван лучшим нападающим сезона-2019/20 Лиги чемпионов. Об этом сообщили во время жеребьевки группового этапа ЛЧ.

В прошлом сезоне футболист в составе мюнхенского клуба выиграл турнир и стал лучшим бомбардиром, забив 15 голов.

Среди женщин лучшим форвардом стала Пернилле Хардер.

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