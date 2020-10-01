Левандовски - лучший нападающий прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов

Теги бавария мюнхенроберт левандовски

Левандовски - лучший нападающий прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски назван лучшим нападающим сезона-2019/20 Лиги чемпионов. Об этом сообщили во время жеребьевки группового этапа ЛЧ.

В прошлом сезоне футболист в составе мюнхенского клуба выиграл турнир и стал лучшим бомбардиром, забив 15 голов.

Среди женщин лучшим форвардом стала Пернилле Хардер.

Не пропустите: Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роберт Левандовски - футболист года по версии УЕФА

Роберт Левандовски - футболист года по версии УЕФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов