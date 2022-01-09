Фото: инстаграм Левандовского/Автор неизвестен

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски стал лучшим спортсменом Польши в 2021 году, получив награду, которая вручается изданием Przegląd Sportowy начиная с 1926 года.

Победителя выбирали фанаты. Всего на приз были номинированы 20 спортсменов.

Левандовски получил эту награду уже в третий раз – ранее он побеждал в 2015 и 2020 году.

В первую пятерку также попали метательница молота Анита Влодарчик, мотоциклист Бартош Змарзлик, легкоатлет Давид Томаля (спортивная ходьба) и метатель молота Войцех Новицки.

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