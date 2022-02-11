Левандовски стал первым футболистом в истории, получившим четыре награды от IFFHS за год

Теги бавария мюнхенроберт левандовски

Левандовски стал первым футболистом в истории, получившим четыре награды от IFFHS за год

Фото инстаграм Роберта Левандовски

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски получил ещё несколько индивидуальных наград по итогам 2021 года.

IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) вручила звёздному поляку четыре приза.

33-летний Левандовски признан победителем в номинациях "Лучший игрок мира", "Лучший бомбардир по итогам календарного года", "Лучший бомбардир в топ-лигах" и "Лучший бомбардир в международных турнирах".

Впервые в истории IFFHS (с 1987 года) один футболист выиграл четыре награды за год. Ранее лучшим результатом было два приза.

Не пропустите: Левандовски хочет завершить карьеру в "Реале". | http://soccernews.ru
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