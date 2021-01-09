Левандовски стал пятым игроком, забившим за один клуб 182 гола в Бундеслиге

Теги роберт левандовскибавария мюнхенстатистика

Левандовски стал пятым игроком, забившим за один клуб 182 гола в Бундеслиге

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски покорил очередное статистическое достижение.

Ранее только четыре футболиста забивали 182 гола в Бундеслиге, выступая за один клуб. Поляк стал пятым.

До Левандовски подобное удавалось только Ульфу Кирстену (182, "Байер"), Клаусу Фишеру (182, "Шальке"), Юппу Хайнкесу (195, "Боруссия М") и Герду Мюллеру (365, "Бавария").

Напомним, что форвард выступает за мюнхенский клуб с лета 2014 года, то есть 6,5 сезонов.

Не пропустите: Левандовски шесть сезонов подряд забивает больше 20 голов в Бундеслиге. | http://soccernews.ru
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