Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски забил два гола в игре с "Фрайбургом".

Как сообщает твиттер Бундеслиги, это были 32-й и 33-й голы поляка в текущем сезоне Бундеслиги.

Таким образом, Левандовски стал рекордсменом Бундеслиги по голам за сезон среди легионеров. Ранее рекорд принадлежал Пьеру-Эмерику Обамеянгу, забившему 31 гол в сезоне 2016/17.

Всего в этом сезоне на счету футболиста 48 голов и в 41 игре, что является его личным рекордом.

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