Левандовски стал третьим футболистом с 250+ голами в Бундеслиге

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски входит в тройку лучших бомбардиров в истории Бундеслиги.

Звёздный поляк, оформив дубль во вчерашнем матче с "Вольфсбургом" (2:1), преодолел отметку в 250 голов в чемпионате Германии.

Левандовски стал третьим футболистом, которому покорился указанный бомбардирский рубеж.

Ранее так много забивали в Бундеслиге только Клаус Фишер (268) и Герд Мюллер (365).

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