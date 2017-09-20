Левандовски своими действиями намекнул на свой переход в "Реал"

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски своими действиями намекнул на свой переход в мадридский "Реал", информирует Sport Bild.

Так, по сведениям издания, 29-летний нападающий уже начал изучать испанский язык. Ввиду этого, а также конфликта поляка с руководством своего клуба, вполне возможно, что переход футболиста в стан "сливочных" состоится уже летом следующего года.

Напомним, Левандовски высказался о появившихся слухах. | soccernews.ru