Левандовски своими действиями намекнул на свой переход в "Реал"

Теги роберт левандовскибавария мюнхенреал мадрид

Левандовски своими действиями намекнул на свой переход в "Реал"Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски своими действиями намекнул на свой переход в мадридский "Реал", информирует Sport Bild.

Так, по сведениям издания, 29-летний нападающий уже начал изучать испанский язык. Ввиду этого, а также конфликта поляка с руководством своего клуба, вполне возможно, что переход футболиста в стан "сливочных" состоится уже летом следующего года.

Напомним, Левандовски высказался о появившихся слухах. | soccernews.ru

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