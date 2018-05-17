Левандовски тайно встретился с агентом и обсудил свой уход из "Баварии"

Теги бавария мюнхенроберт левандовски

Левандовски тайно встретился с агентом и обсудил свой уход из "Баварии"Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски провел секретную встречу с агентом Пини Захави.

Как сообщает британская пресса, футболист и его представитель встретились в Мюнхене, где их засняли фотографы.

Во время ужина стороны обсудили возможный уход Левандовски из немецкой команды.

Ранее сообщалось, что полякам интересуются "Реал" и "Челси". 

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