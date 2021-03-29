Левандовски травмировался в матче с Андоррой
Фото инстаграм Роберта Левандовски
Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски получил повреждение в матче 2-го тура квалификации ЧМ-2022 против Андорры (3:0).
Главный тренер польской национальной команды Паулу Соуза подтвердил, что заменил игрока из-за болей в колене.
"Сейчас Роберт должен отдохнуть и набраться сил, а дальше будет видно.Мы надеемся, что у него нет ничего серьёзного", - цитирует Соузу официальный сайт УЕФА.
Напомним, что 31 марта Польше предстоит сыграть с главным конкурентом по группе квалификации - Англией.
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|Байер Леверкузен
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|Вольфсбург
|32
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|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
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|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
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|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
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|Вердер Бремен
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|Падерборн
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