Левандовски травмировался в матче с Андоррой

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Левандовски травмировался в матче с Андоррой

Фото инстаграм Роберта Левандовски

Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски получил повреждение в матче 2-го тура квалификации ЧМ-2022 против Андорры (3:0).

Главный тренер польской национальной команды Паулу Соуза подтвердил, что заменил игрока из-за болей в колене.

"Сейчас Роберт должен отдохнуть и набраться сил, а дальше будет видно.Мы надеемся, что у него нет ничего серьёзного", - цитирует Соузу официальный сайт УЕФА.

Напомним, что 31 марта Польше предстоит сыграть с главным конкурентом по группе квалификации - Англией.

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